Zeeland wordt wakker: grote brand, geen bussen op Tholen en camera's kentekens

In Sint-Maartensdijk woedt een grote uitslaande brand. (foto: HV Zeeland)

Grote brand Sint-Maartensdijk

In het bedrijf Lion Foods aan de Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk woedt een uitslaande brand. De hulpdiensten werden kort voor 2.30 uur vannacht gealarmeerd. "Bij aankomst van ons eerste blusvoertuig sloegen de vlammen al uit het dak", vertelt Aart van Oosten van de Veiligheidsregio.

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Nauwelijks bussen op Tholen

Op Tholen rijden op dit moment praktisch geen bussen in verband met de grote brand in Sint-Maartensdijk. Door de brand is het bedrijventerrein afgesloten, waardoor ook het depot met de bussen van Connexxion onbereikbaar is.

Zes Zeeuwse flitspalen worden de komende weken uitgerust met zogeheten ANPR-camera's. (foto: Omroep Zeeland)

Camera's kentekens

De inzet van camera's die kentekens registreren wordt uitgebreid naar de provinciale wegen. In Zeeland worden zes flitspalen de komende weken uitgerust met zogeheten ANPR-camera's. Landelijk worden er 200 flitskasten omgebouwd.

Zonsondergang in IJzendijke (foto: Ria Mes via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Vandaag laat de zon zich zien. Er kan er nog wel een buitje vallen. De noordwestenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig. De temperatuur stijgt tot maximaal 10 of 11 graden. Vanavond zijn er nog opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het blijft wel droog. Het koelt af naar 6 graden.