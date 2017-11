Onbemand jacht spoelt aan bij Ouddorp

Onbemand zeiljacht op de Noordzee (foto: Nederlandse Kustwacht)

Het jacht kwam zaterdag in de problemen. Met een reddingsactie werd de zeiler van boord gehaald. Zijn schip werd daarna onbemand op zee achtergelaten. De afweging van de Kustwacht was dat berging geen directe taak is van de Kustwacht zolang de veiligheid niet in het geding is:

De scheepvaart werd gewaarschuwd voor het onbemand dobberende schip dat zich gistermiddag nog op zo'n 20 kilometer ten westen van Scheveningen bevond. Vanmorgen bleek het te zijn aangespoeld op het strand bij Ouddorp.