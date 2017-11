Kopman Dallinga.com wereldkampioen driebanden

Frédéric Caudron van Dallinga.com uit Sluiskil is de nieuwe wereldkampioen driebanden (foto: Harry van Tiel)

Caudron, die al een aantal jaar competitie speelt in het Zeeuws-Vlaamse team, liet in de finale weinig heel van Merckx. In de beginfase legde hij al een serie van 14 op tafel en in het vervolg gaf Caudron Merckx geen enkele kans om nog terug te komen in de wedstrijd. De eindstand in de finale was 40-16.

Geen Zeeuw



Er deed dit jaar geen Zeeuw mee aan het wereldkampioenschap driebanden. Jean Paul de Bruijn uit Hulst behoorde jaren tot de wereldtop in deze spelsoort, maar is inmiddels afgezakt en stond in Bolivia niet op de deelnemerslijst. In februari mag De Bruijn wel meedoen aan het WK voor landenteams in het Duitse Viersen. Hij speelt dan samen met Dick Jaspers uit Etten-Leur.