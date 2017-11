Eis: cel en contactverbod na zware mishandeling

Skatebaan (foto: Omroep Zeeland)

In mei van dit jaar werd een 16-jarige jongen bij de skatebaan aan de Grote Sternstraat in Middelburg in elkaar geslagen door een man. Dat gebeurde nadat de jongen tegen het 5-jarige stiefzoontje was gebotst.

De man maakte zich na het incident, met het kind, uit de voeten. Hij werd twee dagen later aangehouden.

Het slachtoffer liep bij het incident een hersenschudding en een gebroken kaak op. Ook had hij scheurtjes in zijn oogkas. Wat het OM betreft betaalt de dader een schadevergoeding van 2994 euro.

Lees ook: