'Ongeveer driehonderd leerlingen niet naar school door brand'

De bussen die op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk staan, kunnen niet opgehaald worden. (foto: Omroep Zeeland)

Vooral de locatie Klein Frankrijk in Goes en de twee locaties in Krabbendijke missen leerlingen door de busstoring, vertelt facilitair stafmedewerker Jacco van Dalen. "Enkele leerlingen druppelen nog wel binnen, die reizen via Bergen op Zoom en komen dan met de trein."

De school staat in nauw contact met Connexxion, maar heeft vooralsnog geen zicht op een oplossing. Van Dalen: "We gaan er vanuit dat een groot deel van die driehonderd leerlingen vandaag thuis blijft."

Hele dag geen bussen

Connexxion verwacht dat er de hele dag geen bussen op Tholen rijden. "We hebben gecheckt of we bussen van andere plekken kunnen halen, maar dat is heel lastig omdat die bussen - zeker in de spits - ook daar nodig zijn", legt woordvoerder Lucas Stassen van Connexxion uit.

De brandweer rukte met groot materieel uit voor de brand op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk. (foto: HV Zeeland)

Grote brand Sint-Maartensdijk

Boosdoener van deze 'busstoring' is een brand bij het bedrijf Lion Foods in Sint-Maartensdijk. Omdat bij de brand asbesthoudend materiaal is vrijgekomen, is het bedrijventerrein afgesloten. De brandweer verwacht de bluswerkzaamheden pas aan het begin van de avond te kunnen afronden.

