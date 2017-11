Terneuzen maakt zich op voor officiële opening bouw zeesluis

Panama

De nieuwe zeesluis wordt gebouwd door het consortium Sassevaar; een combinatie van BAM en drie Belgische aannemers. Ze zijn al volop begonnen met de bouw van de sluis. Het consortium werkt nauw samen met de bouwers van het beroemdste sluizencomplex ter wereld in Panama. Medewerkers van het immense Panamese sluizencomplex zijn al een paar keer in Terneuzen komen kijken en vice versa.

Fusie

Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de nieuwe sluis varen. Het project kost meer dan 900 miljoen euro en wordt grotendeels door de Vlamingen betaald. De grote nieuwe zeesluis is dan ook een wens van de Gentenaren; zij willen hun eigen havens verder ontwikkelen en grotere schepen kunnen ontvangen. In die plannen past ook goed dat de havens van Gent zoals het er nu naar uitziet, gaan fuseren met de havens in Zeeland. De twee havengebieden lijken erg op elkaar en gaan ook al jaren op gezamenlijke handelsmissies.

