Terneuzen maakt zich op voor officiële start bouw zeesluis

Later vandaag is dus het officiële moment van de start van de bouw. Maar stiekem zijn de bouwers al een een hele tijd bezig. Zo vertelt Fred Jansen namens het bouwconsortium Sassevaart. "We zijn met een boot nu de bodem rondom de sluis in kaart aan het brengen. Dat is nodig, omdat de nieuwe sluis voor een deel ook steunt op de bodem en dan is het belangrijk te weten hoe stevig de bodem is." Op dit moment werken er zo'n 100-150 mensen aan het project. Op het hoogtepunt zullen dat er 400- 500 zijn.

Eric Marteijn is directeur van de nieuwe sluis. Hij spreekt van een mijlpaal. "Toch fantastisch dat onze gloednieuwe minister en de Vlaamse minister hier samen het startschot geven." Marteijn zelf is al jaren betrokken bij het project: "In maart 2013 begonnen we met verkennen. Toen kwamen de procedures, de dialogen en dat leidde in augustus dit jaar tot een definitieve aanbesteding. En nu dus nog 58 maanden te gaan," lacht ie. Marteijn is onder meer druk met het verplaatsen van bedrijven rondom de sluis. naar nieuwe plekken.

De nieuwe zeesluis wordt gebouwd door het consortium Sassevaart; een combinatie van BAM en drie Belgische aannemers. Ze zijn al volop begonnen met de bouw van de sluis. Het consortium werkt nauw samen met de bouwers van het beroemdste sluizencomplex ter wereld in Panama. Medewerkers van het immense Panamese sluizencomplex zijn al een paar keer in Terneuzen komen kijken en vice versa.

Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de nieuwe sluis varen. Het project kost meer dan 900 miljoen euro en wordt grotendeels door de Vlamingen betaald. De grote nieuwe zeesluis is dan ook een wens van de Gentenaren; zij willen hun eigen havens verder ontwikkelen en grotere schepen kunnen ontvangen. In die plannen past ook goed dat de havens van Gent zoals het er nu naar uitziet, gaan fuseren met de havens in Zeeland. De twee havengebieden lijken erg op elkaar en gaan ook al jaren op gezamenlijke handelsmissies.

