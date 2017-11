Bedrijf Sint-Maartensdijk uitgebrand, busvervoer hervat

Verslaggever Michiel van der Velde praat je in deze video bij. Inmiddels is het busvervoer weer hervat.

In eerste instantie was de veiligheidsregio bang dat er bij de brand asbest was vrij gekomen en werd het bedrijventerrein compleet afgesloten. Rond 13.00 uur werd een deel van het terrein weer vrijgegeven en is het grootste deel van de bedrijven, waaronder Connexxion, weer bereikbaar. Een klein deel van het bedrijventerrein blijft afgesloten en wordt nog onderzocht door een in asbest gespecialiseerd bedrijf.

Toch bussen

Connexxion zei eerder vandaag dat mensen er rekening mee moesten houden dat er geen bussen op Tholen zouden rijden. Daar kwam verandering in toen het bedrijventerrein werd vrijgegeven en chauffeurs hun bus mochten ophalen. Met behulp van platen konden de bussen over de brandslangen het terrein afrijden. Connexxion verwacht dat de bussen in de loop van de middag weer volgens de dienstregeling rijden. Reizigers wordt geadviseerd om voor de zekerheid op de website van Connexxion te kijken.

Woonboulevard Poortvliet

Klanten van Woonboulevard Poortvliet die vandaag hun bestelde meubelen zouden ontvangen, hebben pech. Omdat het distributiecentrum van het bedrijf op het industrieterrein in Sint-Maartensdijk ligt, kunnen er geen meubels vervoerd worden. Vanuit het distributiecentrum vertrekken dagelijks vijftien tot twintig vrachtwagens om meubelen thuis te brengen. Zeker 120 huishoudens ondervinden hinder hiervan.

In Sint-Maartensdijk woedt een grote uitslaande brand. (foto: HV Zeeland)

Drie loodsen afgebrand

"De brandweer is nu een deel van het pand aan het slopen, om goed bij de tank te kunnen. Een van de opties is om de tank met schuim te blussen, er is nu overleg hoe ze dat gaan doen", vertelt Corry Brand van de Veiligheidsregio Zeeland. "De rest van het bedrijf is afgebrand en kan als verloren worden beschouwd." Het gaat om drie loodsen. De brandweer verwacht dat het nog tot het begin van de avond duurt tot de brand geblust is.

De brand ontstond vannacht, de eerste melding kwam net voor 02.30 uur. De brand begon in het magazijn, maar door de harde wind en het aanwezige verpakkingsmateriaal sloeg de brand al snel over naar het kantoor van het bedrijf.

