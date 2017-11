Dit zijn de kanshebbers voor de Zeeuwse PioniersPrijs 2017

Bekendmaking genomineerden PioniersPrijs (foto: Omroep Zeeland)

Breng hier je stem uit voor de Zeeuwse Pioniersprijs



De Zeeuwse PioniersPrijs wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt aan een persoon, bedrijf of organisatie. Pioniersgeest, lef, vindingrijkheid en door ondernemerschap Zeeland positief op de kaart zetten zijn de kenmerken van de winnaars van deze prijs. De prijs is een initiatief van stichting De Zeeuwse Connectie. Deze netwerkorganisatie bestaat uit ongeveer 9000 Zeeuwen van buiten en binnen de provincie.

Pioniers van 2017

VAM WaterTech heeft een aardappelwasmachine ontwikkeld, die water bespaart. Normaal is voor duizend kilo schone aardappelen al snel achthonderd liter water nodig, maar dankzij deze machine is dat teruggebracht tot twintig liter. De machine wordt over de hele wereld verkocht en ingezet. Zo wordt vanuit Borssele bijdrage geleverd aan een oplossing voor het wereldwijze voedsel- en water probleem.

Lubo International heeft een smeermiddel op biologische basis ontworpen voor rvs schroefdraden. Dit smeermiddel voorkomt dat het rvs zich vast vreet als het met hoge snelheid machinaal in elkaar gemonteerd wordt. De draad blijft zo loszitten en versmelt niet met delen van bijvoorbeeld een bout of moer. Nooit meer smeren met montagepasta zorgt voor een efficiëntere montage en levert ook milieuwinst op, want Lubo International werkt enkel met natuurlijker grondstoffen die minder vervuilend zijn dan de stoffen in montagepasta's.

Seaweed Harvest Holland kweekt zeewier in Kamperland en laat dit groeien in de Schelphoek. Vijf jaar geleden begon het met onderzoek, maar inmiddels zijn ze de grootste zeewierkwekerij van Europa. Zeewier dat hier gekweekt wordt zit in voedsel, industriële toevoegingen, lichaamsverzorgingsproducten, medicijnen en biofuel. De diverse toepassingen als voedsel en grondstof plus de eigenschap dat zeewier CO2 opneemt maakt dat het kweken van zeewier tot een milieubewuste en duurzame oplossing.

Petit Paris Film uit Groede had als droom om een landelijke film, die Zeeuws-Vlaanderen op de kaart zette, te produceren. Dit werd Weg Van Jou, die niet zonder slag of stoot, maar wel dankzij samenwerken in en voor Zeeland gerealiseerd is. De financiële middelen voor de productie kwamen namelijk bijeen door een crowdfundingsactie. De film is inmiddels al aan ruim 100.000 mensen in de Nederlandse bioscopen vertoond.

Walhout Civil is een jong ingenieursbureau uit Middelburg dat in korte tijd betrokken is geraakt bij onder meer de berging van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia en is het bureau door de Nederlandse overheid direct na de orkanen Irma en Maria ingeschakeld om vliegvelden, havens, zeegeulen en zeeweringen te herstellen. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat hulpgoederen snel naar de getroffen gebieden op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius konden komen.

Stem op één pionier

Vanaf vandaag is de stemperiode gestart. Stemmen gaat via het stemformulier Zeeuwse PioniersPrijs 2017. Tot en met vrijdag 24 november kan er gestemd worden. Een dag later wordt tijdens de prijsuitreiking in de Abdij in Middelburg bekendgemaakt wie de Zeeuwse Pionier van 2017 is.

