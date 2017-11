'Het is het allemaal net niet met het Zeeuwse voetbal'

Karelse is sinds enige jaren werkzaam in het Zeeuwse amateurvoetbal. Hij traint de talenten bij JVOZ, was werkzaam bij GOES en staat nu voor de groep bij Vlissingen. "We moeten op welke manier dan ook het Zeeuwse voetbal weer op de kaart zetten. Hier is het alleen hoofdklasse. In alle andere provincies is het Derde - of Tweede Divisie en hoger."



Volgens Karelse moeten de vier 'grote' clubs Hoek, Kloetinge, GOES en Vlissingen een stap hoger zetten. Karelse vindt dat er gewerkt moet worden aan de toekomst van het Zeeuwse voetbal en realiseert zich tegelijk dat het financieel een moeilijk verhaal is. "Als je alle budgetten van die vier clubs bij elkaar zou gooien dan speel je misschien wel in de Eerste Divisie. Talent is er zat, maar het is allemaal verdeeld onder die clubs."

Shannon Braafhart scoort voor Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Spelers als Ruben Hollemans (GOES) en Joan van Belzen (Vlissingen) denken dat samenwerken noodzakelijk is om de beste spelers in één elftal te krijgen. "Als je hogerop wilt, moet je denk ik samensmeden", zegt Hollemans. GOES-trainer Rogier Veenstra maakt de vergelijking met het Zeeuws elftal waar de beste Zeeuwse spelers incidenteel samenspelen. Veenstra geeft ook direct aan dat samenwerken financieel moeilijk is. "Ik ben heel benieuwd of iemand uit Kloetinge wil investeren in een voetbalvereniging in Vlissingen of andersom."

Karelse vindt dat Zeeuwse clubs moeten werken aan hun toekomst en ook grote bedrijven moeten betrekken bij hun plannen. Hij durft zelf hardop te dromen. "Ik heb het hier weleens over betaald voetbal. Dan zegt iedereen dat Zeeland daar te klein voor is. Waarom ben je daar nou te klein voor? Zoveel budget heb je daar echt niet voor nodig."

De trainer stelt ook dat het makkelijk is om de Eerste Divisie te halen. "Als Vlissingen drie keer promoveert, staan we in de Eerste Divisie, zo simpel is het eigenlijk ook. Alleen moeten er wel centjes en een goed plan zijn."

