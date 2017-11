Huurwoningen Middelburg worden CO2-neutraal

(foto: Omroep Zeeland)

Woongoed wil de eigen huurwoningen voor het jaar 2050 CO2-neutraal maken. Als tussenstap wil de wooncorporatie dat in 2021 alle woningen gemiddeld energielabel B hebben. En voor alle nieuwbouw geldt dat de woningen CO2-neutraal moeten zijn en zonder gasaansluiting aangelegd worden. Die voornemens staan in het vandaag gepresenteerde ondernemingsplan.

Gevolgen

Om te onderzoeken welke methoden om woningen CO2-neutraal te maken het beste zijn, start Woongoed Middelburg in 2018 een proef. Het doel is om te achterhalen welke technieken het beste werken en wat precies de gevolgen zijn voor de huurders. Verder gaat Woongoed Middelburg volgend jaar alle verlichting in gemeenschappelijke ruimten vervangen met LED-lampen.