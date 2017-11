VRZ: Geen asbestgevaar na brand in Sint-Maartensdijk

Twee brandweerwagens, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker zijn nog bezig met nablussen. Drie kinderen zijn voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel, omdat zij rook hadden ingeademd. Van de loodsen op het terrein is niet veel meer over.

De brand zorgde voor veel rook. In eerste instantie was de veiligheidsregio bang dat er bij de brand ook asbest was vrijgekomen en daarom werd het hele bedrijventerrein afgesloten. Rond 13.00 uur werd een groot deel van het bedrijventerrein weer vrijgegeven, nadat uit onderzoek bleek dat daar geen asbest was neergedaald. Een kleiner deel van het bedrijventerrein, rondom Lion Foods, bleef daarna nog enkele uren afgesloten.

Rookontwikkeling

Het was vanmiddag urenlang niet mogelijk om dat gebied te onderzoeken vanwege de rookontwikkeling bij de bluswerkzaamheden. Om 16.30 uur werd duidelijk dat er alleen asbest is neergedaald op het terrein van het bedrijf zelf. Bij metingen rondom het bedrijf werd geen asbest aangetroffen, meldt de veiligheidsregio.

Vanwege het asbestgevaar was ook het terrein van Connexxion afgesloten. Daardoor reden er op het hele eiland Tholen geen bussen. Maar dat terrein van Connexxion was na het vrijgeven van een deel van het bedrijventerrein weer bereikbaar, dus kon het busvervoer weer worden hervat.

Palmolie

De brandweer vermoedde dat een opslagtank vol palmolie in één van de loodsen op het terrein in brand stond. Om erachter te komen of dat het geval was, moest die loods deels worden afgebroken. Toen de brandweer eenmaal bij de olietank kon, bleek het mee te vallen: de palmolie had niet vlam gevat. Het bedrijf gebruikt die palmolie om stukjes ui te frituren. Drie andere loodsen op het terrein van Lion Foods zijn volledig door het vuur verwoest.

De brand zorgt ook voor problemen bij de levering van meubelen aan klanten van Woonboulevard Poortvliet. Vanwege de brand konden er vrijwel de hele dag geen meubels vervoerd worden vanaf het distributiecentrum op het bedrijventerrein. Normaal gesproken vertrekken er iedere dag vijftien tot twintig vrachtwagens om meubelen naar klanten te brengen. Zeker 120 huishoudens ondervinden hinder hiervan.

