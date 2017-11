Deel dit artikel:











Pleijte in Nederlandse selectie WK Ultratrail

Tim Pleijte uit Vlissingen maakt deel uit van de Nederlandse selectie die in mei volgend jaar meedoet aan het WK Utratrail. Pleijte is de enige Zeeuw in de selectie. Het wereldkampioenschap wordt gehouden tijdens de Penyagolosa Trail in het Spaanse Castellón de la Plana. Daar moet 62 kilometer over grotendeels onverhard terrein worden afgelegd.

Tim Pleijte in actie tijdens een van de trails (foto: Nuno Vieira) Pleijte, winnaar van de Kustmarathon van 2016, kampt de laatste maanden met blessures, maar zijn prestaties in de periode daarvoor waren goed genoeg om geselecteerd te worden. In totaal neemt coach Laurens Groenendijk van Team NL vijf mannen en vijf vrouwen mee naar Spanje. Selectie Team NL mannen vrouwen Zac Freudenburg Ragna Debats Diederick Calkoen Janne Geurts Peter van der Zon Kim Mulder Thomas Dunkerbeck Maartje Bastings Tim Pleijte Susan van Duijl