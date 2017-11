Volle klaslokalen in Goes, ondanks brand op Tholen

Het Calvijn College in Goes heeft veel leerlingen uit Tholen en het merendeel daarvan komt doorgaans met het openbaar vervoer, de schoolleiding schat dat het gaat om zo'n driehonderd leerlingen. Toen bleek dat het terrein van Connexxion in Sint-Maartensdijk door de brand verboden gebied was en er dus geen bussen konden vertrekken naar Goes, verwachtte de school dan ook halflege klaslokalen.

Auto's vol Thoolse kinderen

Maar die zorgen bleken ongegrond. Leerlingen en hun ouders bleken inventief, dus reden enkele ouders met auto's vol Thoolse kinderen vanmorgen richting Goes. Dus de meeste leerlingen waren op tijd voor de les.

Uiteindelijk was er maar een handjevol leerlingen dat niet kwam opdagen vanmorgen, maar de precieze aantallen weet Jacco van Dalen van het Calvijn College niet. "Het is in ieder geval niet zo dat we met halflege klaslokalen zaten", aldus Van Dalen.

Terug naar huis

Hoewel het vanmiddag nog niet duidelijk was of de Thoolse leerlingen weer met de bus terug naar huis konden reizen, maakten ze zich daar weinig zorgen over. Zoals Tom van den Dorpel. "Ik kijk gewoon of de bus rijdt en anders komt mijn moeder me wel halen", zegt hij schouderophalend.

Het terrein van Connexxion werd afgesloten omdat er mogelijk asbest was neergedaald door de brand bij het nabijgelegen bedrijf Lion Foods. Rond 13.00 uur werd een groot deel van het bedrijventerrein weer vrijgegeven, nadat uit onderzoek bleek dat daar geen asbest was neergedaald.

Volgens de dienstregeling

Ook het terrein van Connexxion was toen weer bereikbaar, dus konden de buschauffeurs alsnog naar hun voertuigen. Uiteindelijk was in de loop van de middag reden de bussen weer grotendeels volgens de dienstregeling.

