Vergiftigde zeearend teruggekeerd om zich voort te planten

Vergiftigde zeearend weer gespot in Slikken van de Heen (foto: Het Zeeuwse Landschap)

Waarschijnlijk doen ze daar een broedpoging, wat een triomfantelijke uitkomst zou zijn voor de zeearend die door mensen was vergiftigd. Want als hij niet was gevonden en was verzorgd, had hij die vergiftiging niet overleefd. En dat het om hetzelfde dier gaat is zeker, de zeearend is geïdentificeerd met behulp van het nummer op de ring aan zijn poot.

'Blijf op afstand'

Natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap roept iedereen op om de dieren met rust te laten. "Voor broeden is wel rust nodig, dus blijf op afstand! Ze zijn goed én op voldoende afstand te zien vanaf de Philipsdam", schrijft de natuurorganisatie op Facebook.

De zeearend werd in februari 2016 gevonden in het natuurgebied Slikken van de Heen. Het dier was zo ernstig verzwakt dat hij niet meer kon lopen of vliegen. De analyse van een braakbal bevestigde het vermoeden dat het dier was vergiftigd.

Broers

De vogel werd destijds ondergebracht bij de gespecialiseerde opvang in Zundert die ook zijn broer er bovenop had geholpen nadat die vergiftigd was. Beide broers hebben het overleefd en maken het goed. Wie de dieren heeft vergiftigd en waarom is nog altijd onduidelijk.

Lees ook: