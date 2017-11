Gijs Suy wint Filmstarz 2017 met 'Een dag aan het strand'

Regisseur Gijs Suy maakte van zijn film duister en romantisch verhaal, met een belangrijke rol voor het Zeeuwse landschap. Zo zijn de uitgestrekte stranden van Oostkapelle het decor voor de romantische fantasie over het meisje waar de hoofdpersoon verliefd op is en het Abdijplein in Middelburg staat symbool voor zijn duistere fantasieën en angsten.

De jury die de drie finalisten beoordeelde, bestond uit de winnaar van de filmwedstrijd van vorig jaar: Eddie Bimmel, vrijwilliger Jan van Winden van Filmtheater Zierikzee (FiZi) en Margot Schotel van Omroep Zeeland. Ze maakten hun keuze vanavond bekend in de bioscoop CineCity in Vlissingen. Dat het een spannende finale was, blijkt wel uit het feit dat ze niet unaniem waren in hun eindoordeel.

Juryrapport Een dag aan het strand De prachtige en beeldende shots voelen doordacht maar soms is het nog niet duidelijk wat de kijker daarbij moet voelen. In dat opzicht roept de film meer vragen op dan ze beantwoord. Ook na meermaals kijken krijg je niet niet de vinger achter alles wat je ziet; iets meer houvast zou prettig zijn. Het verhaal blijft net iets te minimalistisch om er als kijker echt in mee te gaan. De verschillende tijdslagen zijn niet altijd overtuigend. De film blijft desondanks intrigeren en roept emoties op. De beide jongens blijven mooi verstild in hun rol. Het jongetje is knap gevonden en heel overtuigend. De film heeft een verfijnd geluidsontwerp. Wel lagen er mogelijkheden om het geluid van de branding een prominentere en betekenisvolle rol te geven. Het gevoel dat blijft hangen is indrukwekkend en leverde de jury veel gespreksstof op. De film is zorgvuldig en liefdevol gemaakt met oog voor gevoel.

FilmstarZ is een tien maanden durend programma waarin drie aankomende regisseurs vanaf 16 jaar met intensieve coaching en begeleiding hun eerste korte film maken. Het begint met de filmpitches in februari, daarvan worden er zes kandidaten uitgekozen die doorgaan naar de workshops.

Tijdens die workshops werken de kandidaten hun idee verderuit tot een doortimmerd script. Dit wordt gepresenteerd aan de vakjury, die kiezen er daarvan drie uit die ook daadwerkelijk hun filmplan mogen gaan uitvoeren.

Tijdens de zomer worden de opnamen gemaakt en daarna worden de beelden in september en oktober gemonteerd. Vanavond gingen alle drie de films in première en de winnaar gekozen. Gijs Suy ging er dit jaar dus vandoor met de winst. De andere kandidaten in de finale waren Rood Fluweel van Joran van Heest en Verborgen van Reno Maenhout, die gemaakt werd onder werktitel De ontvoering.

Rood Fluweel Rood Fluweel is een gedurfd project. De film slaagt erin om suspense op te wekken. Bovendien brengen de makers een eigenzinnige wereld tot leven in de concept store. De film kent een heel unheimische kille sfeer. Wel wekken de artistieke verwijzingen verwachtingen die niet helemaal uitkomen aan het eind van de film. De technische afwerking van de film laat nog één en ander te wensen over. Op een aantal momenten wordt je hierdoor uit de vertelling gehaald. Niettemin is de belichting in de finale wel heel cool. Ook het fanatisme van de acteurs in de slotscène is sterk. Helaas is het spel niet overal overtuigend, met name door de dialoog. Het verloop van het verhaal is wat geforceerd en mist door de opzet van het scenario soms geloofwaardigheid. De maker heeft risico genomen en we prijzen zijn eigenzinnigheid.

De film Verborgen is duidelijk het meest af en de vertelling komt helder uit de verf. Het acteerwerk is overtuigend, enkele momenten daargelaten. De film werkt zelfbewust toe naar de plotwending. De cinematografie is consequent en heeft veel oog voor de details. De omgang met kleur is ook opvallend. Dit zie je ook terug in de kleurcorrectie. De locatie is goed gevonden en treffend ingericht. Aan het geluidsontwerp is duidelijk veel aandacht besteed. De muziek neemt je direct mee in het genre maar kent weinig ontwikkeling. De film voelt er ook iets te veel mee dichtgesmeerd. Even geen muziek kan ook heel sterk werken. Het verhaal is rond, efficiënt en doeltreffend opgezet. De keerzijde hiervan is dat er niks geks gebeurd, en het wat braaf blijft. De spanningsopbouw en schrikeffecten zijn wel effectief ingezet. Het is knap dat de maker zover is gekomen in het leren van het ambacht van het filmmaken.

De filmcompetitie FilmstarZ wordt ieder jaar georganiseerd door het Centrum voor Audio- en Visuele Amateurkunsten (CAVAK). Die organisatie krijgt een nieuwe naam: Film-a-lot. Die naam is bedacht door filmmaker Jacomien Kodde en gekozen uit meer dan tachtig andere inzendingen.

Ook onder de nieuwe naam blijft het doel van de organisatie om het filmvak door te geven aan nieuwe talenten. Door het in Zeeland aanwezige potentieel te ondersteunen wil de stichting van Zeeland de mooiste filmprovincie van Nederland maken.

Het huidige jurylid Eddie Bimmel won vorig jaar FilmstarZ 2016. Met zijn korte film Twee werd hij eerste. De film gaat over de kloon van een tirannieke twintiger genaamd Jimmy. De kloon is het beu om de rommel voor Jimmy op te ruimen en als slaaf te worden behandeld. En dan is het maar de vraag hoe veilig een kloon eigenlijk is. Hij nam het toen op tegen Aron Verbogt en Christiaan de Jager.

