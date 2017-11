Dominee stapt op; kerkscheuring in Kruiningen

De gereformeerde gemeente in Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Binnen de kerk in Kruiningen rommelde het al langer door een vertrouwensconflict tussen de dominee en de deel van de kerkenraad. Deze ruzie leidde de afgelopen maanden tot een opstootjes bij de kerk, rechtszaken en aangiftes.

Kerkrel Kruiningen De scheuring in de Kruiningen lijkt het slotstuk van het conflict tussen de dominee en een voormalig diaken van de kerk. Dominee Bredeweg en de deel van de kerkenraad beschuldigde oud-diaken Henk Jansen van ontucht met een nichtje. Volgens de dominee heeft Jansen dit zelf toegeven. De oud-diaken ontkende dit, en zijn nichtje ook. Volgens Jansen kwam de dominee met dit verhaal nadat hij hem in een pittig gesprek vertelde dat de dominee niet goed functioneerde.

Het besluit is om de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen te verlaten valt Bredeweg zwaar. Dat blijkt uit een brief die de dominee aan zijn voormalige kerkleden in Kruiningen stuurde.

De PZC citeert uit de brief: "Vaak heb ik me alleen en eenzaam gevoeld. Een slopende tijd vol spanning, verwarring en verbijstering. Het voelt aan als iemand die met een dolk in de rug gestoken wordt."

