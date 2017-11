Dikke pil over Tholen is jongensdroom

Verkamman en Slager hebben het boek geschreven en samengesteld met vormgever Lenny van Broekhoven. Van de 2000 exemplaren van de eerste druk zijn er inmiddels 1300 verkocht. "Er zit dus al een tweede druk aan te komen", zegt Matty Verkamman, schrijver van het boek, maar ook uitgever ervan.

Kees, voordat we dood gaan, moeten we het ultieme boek van Tholen nog een keer maken." Schrijver en uitgever Matty Verkamman

Kees Slager en Matty Verkamman zijn beide geboren en getogen Tholenaren. Ze leerden elkaar pas echt goed kennen bij het maken van het boek 'De Watersnoodramp' , dat Slager schreef en Verkamman uitgaf.

"Toen heb ik gezegd: Kees, voordat we dood gaan, moeten we het ultieme boek van Tholen nog een keer maken", zegt Verkamman. "Er zijn wel boeken geschreven over allerlei kleine onderdeeltjes, over molens en over raadhuizen bijvoorbeeld, maar nog nooit een boek over de geschiedenis over Tholen", legt Kees Slager uit.

Prehistorie

De mannen hebben vier jaar lang aan 'Tholen' gewerkt. Het boek telt 688 pagina's, opgedeeld in 140 hoofdstukken. Het behandelt de geschiedenis van Tholen van de prehistorie tot nu, maar behandelt ook een aantal thema's die kenmerkend zijn voor het eiland. Daarnaast bevat het een aantal portretten van markante Tholenaars.