Zeeland wordt wakker: Dikke pil, kerkscheuring en FilmstarZ

Goedemorgen! Het is dinsdag 14 november en dit is in het nieuws in Zeeland.

Matty Verkamman en Kees Slager (foto: Omroep Zeeland) Boek Tholen Vier jaar lang hebben schrijvers Matty Verkamman en Kees Slager er met hart en ziel aan gewerkt. Het boek Tholen, over de geschiedenis van Tholen en Sint Philipsland, van prehistorie tot nu. Lees ook: Dikke pil over Tholen is jongensdroom De gereformeerde gemeente in Kruiningen (foto: Omroep Zeeland) Kerkscheuring Dominee Bredeweg is uit de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen gestapt. Volgens het Nederlands Dagblad begint de dominee een nieuwe kerk in het dorp. De eerste diensten zouden zondag al worden gehouden in het dorpshuis. Lees ook: Dominee stapt op; kerkscheuring in Kruiningen Vergiftigde zeearend weer gespot in Slikken van de Heen (foto: Het Zeeuwse Landschap) Broedpoging Meer dood dan levend werd deze zeearend vorig jaar aangetroffen bij de Philipsdam. Hij werd gered, overleefde de vergiftiging en heeft nu een vrouwtje gevonden! Waarschijnlijk doen ze daar een broedpoging, wat een triomfantelijke uitkomst zou zijn voor de vergiftigde zeearend. Lees ook: Vergiftigde zeearend teruggekeerd om zich voort te planten Filmopnames in de Adbij in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) FilmstarZ De vakjury van FilmstarZ heeft de korte film Een dag aan het strand van Gijs Suy als winnaar bekroond. Volgens de jury viel de keuze op deze film, omdat die het meest 'triggert, de verbeelding prikkelt en tot nadenken stemt'. Lees ook: Gijs Suy wint Filmstarz 2017 met 'Een dag aan het strand' Herfstkleuren in het bos (foto: Arjan van Lomwel uit Goes) Het weer: Eerst nog een paar spaarzame opklaringen, maar in de loop van de ochtend raakt het geheel bewolkt. Vooral vanmiddag valt er af en toe een beetje regen. Er steekt een matige zuidwestenwind op en de temperatuur stijgt naar rond 10 graden.