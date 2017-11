Duizenden foto's ontrafelen de bruinvis

Het foto-identificatieteam aan het werk (foto: Britt van Engelen / Stichting Rugvin)

Tussen 2015 en 2017 maakte het team zelf duizenden foto's. Deze verzameling werd aangevuld met foto's van andere bruinvisspotters. De foto's werden vervolgens geanalyseerd. "Op de foto's kon ik ruim veertig individuele bruinvissen identificeren," zegt onderzoeker Annemieke Podt. "Daarnaast heb ik naar oudere foto's gekeken die tussen 2007 en 2014 waren genomen. Bij twaalf bruinvissen kon worden vastgesteld dat zij al minimaal vijf tot tien jaar in de Oosterschelde verblijven."

In 2009 begon Stichting Rugvin met de jaarlijkse bruinvistelling in de Oosterschelde, gevolgd door een akoestisch onderzoek in 2010. Sinds enkele jaren is er ook een foto-identificatie project. Bij dit onderzoek worden individuele bruinvissen op foto's herkend aan de hand van kleurpigmenten, rugvinvorm en littekens. Zo ontstaat een beeld van de omvang van de populatie in de Oosterschelde.

Met behulp van foto-identificatie is het mogelijk het leven van de bruinvissen in de Oosterschelde steeds verder te ontrafelen. "We leren zo beter te begrijpen hoe het dier leeft", legt coördinator Frank Zanderink van Stichting Rugvin uit.

