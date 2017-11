Scalda neemt mbo-opleidingen Edudelta over

Het Edudelta College in Goes (foto: Edudelta Scholengroep)

Bij de overname, per 1 augustus 2018, worden geen docenten ontslagen. Het ziet er wel naar uit dat een deel van het ondersteunend personeel weg zal moeten. De lessen worden de komende drie jaren nog gegeven in het huidige gebouw van Edudelta.

Geld tekort

Door een dalend leerlingenaantal is het Edudelta College te klein geworden om zelfstandig te blijven bestaan. Verder is er vanwege bezuinigingen minder geld voor groen onderwijs. De subsidie per leerling is in de afgelopen jaren met duizend euro gedaald. De school kamp daardoor met tekort van 700.000 tot 750.000 euro op jaarbasis.

Kwaliteit behouden

Edudelta benadrukt dat de splitsing niet het gevolg is van een dalende kwaliteit. De onderwijsinspectie is volgens ad-interim directeur Samsom van Edudelta Scholengroep zeer tevreden over alle vmbo-scholen van de scholengroep. En de mbo-afdeling van Edudelta werd dit jaar nog door de Keuzegids uitgeroepen tot de beste groene mbo-school van Nederland.

