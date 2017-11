Wat nog overblijft na de brand in Sint-Maartensdijk

Ravage na de grote brand in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

De brand die bijna een dag duurde, legde het pand van de uienverwerker op het industrieterrein in Sint-Maartensdijk volledig in de as.

De brand begon in het magazijn, maar door de harde wind en het aanwezige verpakkingsmateriaal sloeg de brand al snel over naar het kantoor van het bedrijf.

Grote schade op het kantoor (foto: Omroep Zeeland)

De wegafzettingen zijn vandaag weggehaald en de eerste opruimwerkzaamheden zijn begonnen.

Lion Foods in Sint-Maartensdijk is een producent van krokant gebakken uitjes. Het bedrijf staat ook bekend onder de naam 'Denja BV'. Vorig jaar september woedde er ook een brand bij het bedrijf.

De gevolgen van de brand in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

