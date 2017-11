Racoon kiest Royal Engineers als voorprogramma

De seventies popband The Royal Engineers speelt in het voorprogramma van Racoon. Het optreden in het Klokgebouw in Eindhoven is op 24 november. Twee van de vijf bandleden komen uit Zeeland.

Vorige maand speelde The Royal Engineers in 't Beest in Goes. Onder het publiek bevond zich Racoon-bassist Stefan de Kroon. Daaruit is de samenwerking ontstaan.

The Royal Engineers - Rock 'N Roll Will Never Let You Down

Live-reputatie

Voor The Royal Engineers wordt het optreden in Eindhoven zijn grootste show tot nu toe. Inmiddels hebben ze een goede live-reputatie opgebouwd. Dit jaar traden ze op van Spanje tot de Verenigde Staten.

De band kwam in 2016 volop in het nieuws toen de bandbus op de snelweg afbrandde. In 2017 herpakte The Royal Engineers zich, maakte tournees en nam zijn debuutalbum op: Rock 'n Roll Will Never Let You Down. Het laatste wapenfeit is de gelijknamige single waarin de opa's en oma's van de bandleden de hoofdrol vertolken.

Laatste concert

Voor Racoon zal het optreden één van de laatste zijn met Stefan de Kroon. Hij heeft aangekondigd aan het eind van het jaar de band te verlaten. Dinsdag 14 november treedt de band op zijn beurt op in 't Beest in Goes. Het laatste concert waarin De Kroon met Racoon optreedt is op 2 december in MartiniPlaza in Groningen.

Racoon - Oceaan