Politie: Waar is Remy Verdurmen uit Hulst?

Vermiste Remy Verdurmen uit Hulst (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Hoogstwaarschijnlijk is hij met de fiets vertrokken. Overigens is het ook goed mogelijk dat hij de bus heeft genomen.

Signalement

Volgens de politie is Remy Verdurmen licht autistisch. De man is ongeveer 1.75 lang, heeft een slank postuur en loopt iets voorover gebogen. Hij heeft grijs haar, is iets kalend en draagt een bril. Meestal heeft Verdurmen een geruit overhemd aan.

Volgens HV Zeeland (ze spraken met omwonenden) is Remy Verdurmen de broer van de vrouw die maandag levenloos in haar woning werd aangetroffen. Uit onderzoek van de politie zou zijn gebleken dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven was gekomen.