Diabetes zwaar onderschat: 'Veel mensen begrijpen het niet'

De familie Malcorps (foto: Omroep Zeeland)

Zijn diabetes wil nog wel eens voor onbegrip zorgen. "Mensen snappen soms niet dat mijn kind te laat op school is", zegt Irma Malcorps, de moeder van Nika. "Mensen vergissen zich in wat er allemaal bij komt kijken." Irma geeft als voorbeeld dat Nika soms heel slecht slaapt. "Dan heeft er bijvoorbeeld een knikje in zijn pompje gezeten en heeft hij te weinig insuline gekregen. Daar kan Nika ontzettend beroerd van worden." Dat zorgt ook bij haar voor slapeloze nachten, want ze moet haar zoon goed in de gaten houden.

Pilletje

Soms voelt Nika zich 's ochtends niet lekker. "Dan zijn we wel eens te laat op school. De leraar snapt dat gelukkig, maar lang niet iedereen." Irma: "Dan zeggen andere ouders tegen me dat hij maar een pilletje moet nemen en dat het dan wel goed gaat. Nou, dat is dus absoluut niet zo. Dit is een ziekte die mijn zoon voor altijd bij zich draagt."

Type 1 en 2 Diabetes is een verzamelnaam voor verschillende stofwisselingsstoornissen waarbij het lichaam geen insuline meer aanmaakt of de insuline niet meer goed werkt. Insuline zorgt er normaal gesproken voor dat glucose uit het bloed in de lichaamscellen wordt opgenomen, waardoor je energie krijgt. De meest voorkomende vormen van diabetes zijn diabetes type 1 en diabetes type 2. Bij type 1 maakt het lichaam helemaal geen insuline meer aan. Dat komt doordat het afweersysteem per ongeluk de cellen die insuline aanmaken, vernielt. Slechts 1 op te 10 mensen met diabetes heeft dit type. Daarmee hebben 9 van de 10 mensen diabetes type 2. Daarbij maakt het lichaam te weinig insuline aan of reageert het lichaam daar niet meer goed op. Mensen met type 2 zijn vaak al geholpen met goede voedings- en bewegingsadviezen. In Nederland hebben zo'n één miljoen mensen diabetes. Daarvan weten ongeveer 200.000 mensen niet dat ze het hebben. Verwacht wordt dat in de toekomst steeds meer mensen diabetes type 2 gaan krijgen.

Hulpmiddelen

Nika heeft nu verschillende hulpmiddelen die zijn diabetes draaglijker maken, maar dat is nog een hele klus. Zo moet hij eerst bloed prikken om te kijken wat de suikerwaarde in zijn bloed is. Het kastje waarmee hij bloed prikt, geeft dan een signaal af naar zijn insulinepomp, die vast zit op zijn lichaam. Hierdoor is het voor hem makkelijker om met zijn diabetes om te gaan. Alleen moet de pomp om de drie dagen vervangen worden en dat moet via een aantal vaste stappen: