Het duistere geheim van Tholen-Stad

Labouchère zat na de oorlog 12 jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden. Na de oorlog kocht hij 'het mooiste huis van Tholen-Stad', villa Ostrea. De SS'er kon dat, omdat hij een telg was uit het rijke bankiersgeslacht Labouchère. Toen hij in Tholen-Stad kwam wonen, wist niemand van zijn verleden en van de tijd die hij in de gevangenis had gezeten.

De Professor

Labouchère was kunsthistoricus en stond daarom in Tholen-Stad bekend als 'De Professor'. Schrijver Matty Verkamman herinnert hem als een ontzettend aardige man, bij wie hij altijd postzegels ophaalde voor het goede doel. "Ik was toen een klein jongetje en zat op de Bosjes-school in Tholen-Stad. Ik ging altijd bij hem die postzegels ophalen. dan had hij altijd een hele zak postzegels voor mij klaar, want hij correspondeerde heel veel. "

Verkamman kwam achter de ware identiteit van 'De Professor' toen hij werd getipt door een bekende die bij het NIOD werkt, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. "Hij wist dat ik met een boek over Tholen bezig was. Ik kende het verhaal zelf niet. Ik heb daarna nog verschillende jongens die ik nog ken uit die periode gebeld, zo van: wisten jullie dat? Maar nee, niemand had een vermoeden. Ik kon het ook eerst niet geloven. Het was zo'n aardige man."

Boek

Matty Verkamman en Kees Slager presenteren deze week hun nieuwe boek 'Tholen', over de geschiedenis van de eilanden Tholen en Sint Philipsland van de prehistorie tot nu. Ook bevat het tal van portretten van bekende en opmerkelijke Tholenaren, zoals dus 'De Professor'.

Als geboren en getogen Tholenaren wilden Slager en Verkamman dit boek al vele jaren samen schrijven. Verkamman: "Het idee van het boek ontstond toen we samen werkten aan 'De Watersnoodramp'. Toen zei ik: Kees, voordat we dood gaan, moeten we nog het ultieme boek van Tholen maken. Volgens mij zijn we daar in geslaagd."

