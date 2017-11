Speedgebruiker schopt stennis in tankstation

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

De man kwam gisteravond het tankstation binnen en eiste eten en drinken, zonder dat hij ervoor kon betalen. Het personeel werkte hem naar buiten, maar daarna bleef hij op het terrein rondhangen en blokkeerde bovendien met zijn auto de oprit naar het tankstation. Daarom belde een medewerker de politie.

Drugstest

De opgeroepen agenten hadden het idee dat de lastpak onder invloed was van alcohol, maar een blaastest wees uit dat hij niet had gedronken. Daarom namen ze ook een drugstest af. Daaruit bleek dat hij speed had gebruikt.

Daarnaast had de man meerdere overlastzaken op zijn naam staan. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau in Goes. Hij kreeg een een rijverbod van 48 uur en werd na verhoor weer vrijgelaten.