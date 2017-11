OM vermoedt dat verdachte moord Oostburg getuigen intimideert

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de getuige had hij te horen gekregen dat de verdachte 'niet blij' was met zijn verklaring. Ook is er een telefoon gevonden in de cel van de verdachte, terwijl hij die niet mocht hebben. De telefoon wordt nu onderzocht. Dat bleek vandaag tijdens de laatste pro-formazitting in de zaak. De verdachten waren daarbij niet aanwezig.

Doodgeschoten in het café

Begin maart werd een 24-jarige man uit Oostburg doodgeschoten in het café De Drie Musketiers in zijn woonplaats. De zaak begon met vijf verdachten, maar een van de zaken is geseponeerd en komt dus niet meer voor de rechter. Een tweede verdachte is minderjarig en moet voor de jeugdrechter verschijnen. Op 5 februari verschijnen daarom drie verdachten voor de meervoudige kamer.

Het onderzoek in de zaak is bijna klaar. Er zijn deze maand en begin volgende maand nog enkele getuigen verhoren. De drie verdachten van vandaag worden verdacht van moord in vereniging. Een van de mannen wordt ook verdacht van verboden wapenbezit.

