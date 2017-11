Vlissings hospice voorgedragen voor keurmerk

Zorg voor ouderen (foto: Omroep Zeeland)

Naast de goede zorg noemen de auditoren ook de prettige ambiance en omgeving van het Hospice Ter Reede als pluspunt. Het hospice is onderdeel van zorgcentrum Ter Reede van WVO Zorg, aan de Koudekerkseweg in Vlissingen.

Laatste levensdagen

Een hospice is een huis of instelling waar mensen met een terminale ziekte hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen als dat thuis niet meer lukt, bijvoorbeeld omdat de familie ver weg woont of een partner ontbreekt. In Zeeland zijn er acht hospices of afdelingen van verpleeghuizen die toegerust zijn om mensen in hun laatste dagen te verzorgen.

De acht hospices in Zeeland:

- Palliatieve unit Ter Reede in Vlissingen

- Palliatieve unit de Meander in Hulst

- Palliatieve unit Ter Valcke in Goes

- Hospice Het Clarahofje in Goes

- Sint Jans Hospice de Casembroot in Middelburg

- Hospice Kaaskenshuis in Zierikzee

- Palliatieve unit De Stelle in Oostburg

- Hospice Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen

Lees ook: