Afgebrand bedrijf twijfelt over herbouw in Sint Maartensdijk

Van het bedrijf is weinig meer overgebleven dan hopen verwrongen staal. Er staat zo goed als niets meer overeind. Hier en daar smeulen er nog wat brokstukken na, maar er is geen gevaar meer voor de directe omgeving.

Opruimwerkzaamheden

Of Lion Foods in de toekomst op de resten in Sint-Maartensdijk zal worden herbouwd, laat woordvoerder Peter Kamstra van de TOP Groep in het midden. Daar is nog geen beslissing over genomen. De opruimwerkzaamheden zijn begonnen en die zullen nog enige tijd in beslag nemen.

De resten zullen worden opgeruimd. Het gebouw moet worden herbouwd (foto: Omroep Zeeland)

Het personeel, zo'n 25 man, is gisteravond opgevangen tijdens een speciale bijeenkomst in Kapelle. De TOP Groep in 's-Gravenpolder, eigenaar van het bedrijf, heeft daar ook een productielocatie. Een deel van het personeel gaat daar ook aan de slag. De productie van gefrituurde uien zal door deze locatie worden overgenomen.

Verpakking weg

Het bedrijf is de hele dag druk bezig geweest om klanten te bellen. Die zitten te springen om gefrituurde uitjes, maar bij de brand is verpakkingsmateriaal voor specifieke bedrijven verloren gegaan. Daar wordt nu met met man en macht een oplossing voor gezocht.

Over de oorzaak van de brand, die begon in het magazijn, is nog niets bekend. Het onderzoek is in volle gang.

