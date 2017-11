Brand bij Thermphos, saneerder krijgt formele waarschuwing

Saneringswerkzaamheden op het terrein van Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

De brand ontstond in de nacht van 19 op 20 september en was snel geblust, maar vanwege het grote gevaar dat een brand bij Thermphos met zich meeneemt, had de saneerder direct de provincie moeten informeren. Brand bij Thermphos is extra gevaarlijk vanwege het licht ontvlambare fosfor dat nog in grote hoeveelheden op het terrein aanwezig is.

Milieuramp

Als dat in brand vliegt, dreigt een milieuramp en zou in een straal van vele kilometers de omgeving ontruimd moeten worden. Daarom wil de provincie zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van calamiteiten bij de failliete fosforfabriek.

De provincie is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht bij Thermphos. De brand was destijds snel geblust en er was geen gevaar geweest voor de omgeving, toch neemt het dagelijks provinciebestuur het verzuim van de saneerder om de brand te melden hoog op en geeft nu een formele waarschuwing.

Boete

Volgens verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas moet de saneerder in de toekomst beter communiceren met de provincie: "We gaan er vanuit dat het niet nog een keer gebeurt. Maar als dat wel gebeurt, blijft het waarschijnlijk niet bij een waarschuwing. Dan zullen we waarschijnlijk een boete opleggen."

