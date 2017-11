Dési Ducrot droomt in nieuwe clip over Zeeuwse stranden

Dési Ducrot - To Gold

Desi Ducrot werd geboren in Middelburg in een muzikaal gezin en verhuisde als baby naar Goes. Na de middelbare school vertrok ze naar Amsterdam, maar niet in eerste instantie voor de muziek. Dési: "Ik heb een 'normale, verantwoorde' studie gedaan, maar Amsterdam is natuurlijk wel the place to be als het gaat om cultuur en muziek."

Ze heeft een vaste band met wie ze regelmatig optreedt. "We maken popmuziek. Dat klinkt natuurlijk breed en vaag. Ik hou van grote, dramatische arrangementen. En we maken veelvuldig gebruik van americana instrumenten, zoals lapsteel, dobro."

Zeeuwse stranden

De nieuwe single To Gold gaat over een droom die Dési had. Ze zat als oud vrouwtje eenzaam, verdrietig en alleen op het Zeeuwse strand. Helaas was het niet mogelijk de scenes in Zeeland op te nemen. De clip groeide uit tot een short film, gemaakt door een team onder leiding van Mark van Welzenis.

Desi Ducrot

De steun van popgoeroe Leo Blokhuis heeft Dési Ducrot in ieder geval al binnen.

Superblij

Via één van de gitaristen uit haar band kwam ze in contact met Paradiso. Toen de mogelijkheid om daar te spelen werd geboden, greep ze die met beide handen aan. "We hebben er hard voor gewerkt en ik ben superblij dat we daar mogen spelen. Het is een te gekke droom die uitkomt."

De kaartverkoop voor de albumpresentatie van Dési Ducrot in Paradiso op 26 januari is deze week gestart.