Kruiningse kerkgangers zwijgen, maar de opkomst spreekt zondag boekdelen

De betrokkenen zwijgen, tenminste tegen Omroep Zeeland. De vrouw van de dominee en de dominee zelf willen ons allebei niet te woord staan. En ook de andere partij, een oud-kerkenraadslid, is lastig te bereiken. De enige mensen in Kruiningen die er iets over willen zeggen, zijn mensen van buiten de gereformeerde gemeente.

'Hier meng ik me niet in'

Het merendeel van de inwoners van Kruiningen wil dan ook niet reageren voor de microfoon. Geen behoefte aan, zeggen ze dan. De mensen die wel willen reageren, staan buiten de gereformeerde gemeente. "Ik ga niet naar de kerk, ik merk er niks van," aldus een man bij de plaatselijke supermarkt. Een andere inwoonster: "Ik heb hier een winkeltje, hier meng ik me niet in."

Als gemeente zijn we geen partij in deze zaak, maar als burgemeester betreur ik het uiteraard zeer dat er sprake is van conflicten en ruzies binnen gemeenschappen." José van Egmond, burgemeester van Reimerswaal

Burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal laat in een reactie weten geen partij in deze kwestie te zijn, maar wel de gevolgen van het conflict te betreuren. "Als gemeente zijn we geen partij in deze zaak, maar als burgemeester betreur ik het uiteraard zeer dat er sprake is van conflicten en ruzies binnen gemeenschappen", aldus Van Egmond.

Ontucht met nicht

Het conflict tussen dominee Gerrit Bredeweg en oud-kerkenraadslid Henk Jansen speelt sinds 2016. Jansen had kritiek op het functioneren van de dominee. De dominee kwam vervolgens met een verhaal over ontucht met zijn eigen nicht. Zowel Jansen als zijn nicht ontkennen de beschuldigingen van dominee Bredeweg.

De kwestie verdeelt de kerk in twee kampen: het kamp van de dominee en het kamp van het oud kerkenraadslid. De kerkgangers willen voor de microfoon nog geen kleur bekennen, maar komende zondag zal blijken hoe groot de twee kampen in dit conflict precies zijn. Dan predikt de dominee namelijk voor het eerst in het dorpshuis.

Afluisterapparatuur

Duidelijk is dat de kwestie diepe voren trekt in de gemeenschap. Het heeft geleid tot minstens één handgemeen en de politie heeft een tijdlang extra gesurveilleerd tijdens de kerkdiensten. Ook werd er onder de auto van de dominee afluisterapparatuur gevonden.

'Dominee afgeluisterd' (foto: Omroep Zeeland)

Het voormalige kerkenraadslid Henk Jansen is onlangs opnieuw naar de rechter gestapt, hij wil met een kort geding dominee Gerrit Bredeweg dwingen om te stoppen met het verspreiden van 'lasterlijke leugens' over het vermeende misbruik met zijn nicht. Eerder won hij een kort geding en werd de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen op de vingers getikt, maar volgens Jansen houdt de kerkenraad zich niet aan de uitkomst van dat kort geding, dus heeft hij opnieuw een kort geding aangespannen.

Ontslag

En dat is niet de enige rechtszaak die te maken heeft met dit conflict. Er dient de komende weken ook een kort geding waarin een inwoner van Kruiningen zijn ontslag aanvecht. Zelf zit hij in het kamp van voormalig kerkenraadslid Jansen, maar zijn baas is voorvechter van de dominee. Toen de medewerker zijn negatieve opvattingen over de dominee uitte tegen collega's was genoeg reden voor ontslag, zegt de medewerker. Maar daar is hij het niet mee eens, dus vecht hij zijn ontslag aan voor de rechter.

Zondag blijkt tijdens de eerste preek van de dominee in het dorpshuis hoe groot nu precies het kamp van de dominee-aanhangers is. De opkomst in het dorpshuis en in de kerk spreken dan boekdelen over de verdeeldheid in de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen.

Lees ook: