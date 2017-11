VC Vlissingen, GOES en Terneuzen verder in districtsbeker

VC Vlissingen en GOES plaatsten zich dinsdagavond, net als Terneuzen, voor de 3e ronde in de districtsbeker (foto: Paul ten Hacken)

GOES

In de uitwedstrijd tegen HVV'24 scoorde GOES al twee doelpunten voor de rust. Na een halfuur spelen opende aanvoerder Ruben Hollemans de score door een voorzet van Erwin Franse af te ronden. Acht minuten later tikte spits Daniel Wissel de 0-2 binnen. Lang leek dat ook de eindstand te worden, maar vlak voor tijd pikte ook invaller Ray Kroon zijn goaltje mee. HVV'24 kon daar niets meer tegenover stellen, waardoor GOES eenvoudig een ronde verder gaat.

VC Vlissingen

Vlissingen herstelde zich goed van de competitienederlaag van afgelopen zaterdag tegen GOES em had weinig moeite om tweedeklasser Zeelandia Middelburg uit te schakelen. Binnen twintig minuten kwam de ploeg van trainer John Karelse al met 0-2 voor. Steve Schalkwijk opende de score door een afstandsschot van Jarreau Manuhuwa tot doelpunt te promoveren en niet veel later zorgde Quincy Gooding voor de 0-2. Halverwege de eerste heft deed Zeelandia Middelburg via Werner Schreuders wel wat terug, maar verder kwam de ploeg van trainer Dennis de Nooijer niet. Uit een strafschop zorgde Hoessein Bouzambou voor een 1-3 ruststand. In de tweede helft wist Schalkwijk nog twee keer het net te vinden en bepaalde Manuhuwa (tegen zijn oude club) de eindstand valk voor tijd op 1-6.

Steve Schalkwijk scoorde drie keer tegen Zeelandia Middelburg (foto: Paul ten Hacken)

Terneuzen

Het Zeeuws-Vlaamse onderonsje tussen vierdeklasser IJzendijke en het één niveau hoger spelende Terneuzen werd in het begin van de tweede helft beslist. Nadat Bert den Hamer namens de bezoekers een strafschop had gemist, kroonde Remco van Leeuwen zich tot matchwinner. Daardoor is Terneuzen één van de veertien Zeeuwse clubs in de volgende ronde.

Zeeuwse clubs in 3e ronde districtsbeker

GOES FC De Westhoek Tholense Boys VC Vlissingen ZSC'62 Walcheren Hoek Patrijzen Philippine Kloetinge Hoedekenskerke Terneuzen RCS Luctor Heinkenszand

Loting

Eerder vandaag maakte de KNVB bekend dat de loting voor de 3e en 4e ronde van de districtsbeker aanstaande zaterdag in Dongen wordt verricht.