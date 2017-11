Wethouder Saskia Szarafinski stapt uit de gemeentepolitiek

Saskia Szarafinski, wethouder voor de PvdA in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Szarafinski volgde ruim vijf jaar geleden Albert de Vries op als wethouder voor de PvdA. De 52-jarige politica was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor taken als jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het zorgloket Porthos. Ook fungeerde zij als loco-burgemeester.

Met veel plezier

Zelf zegt ze dat ze haar werk als wethouder nog altijd met veel plezier doet, maar ze zegt dat ze 'zin heeft in iets anders'. Ze heeft nog geen andere baan. "Ik wil eerst deze periode als wethouder goed afronden", aldus Szarafinski.

In haar tijd als wethouder heeft haar positie maar één keer gewankeld en dat was niet eens haar eigen schuld. Bijna een jaar na haar aantreden kreeg ze een motie van wantrouwen te verduren van GroenLinks en D66.

Politiek verantwoordelijk

De aanleiding was een rapport over kostenoverschrijding bij het onderzoek naar de nieuwe Middelburgse schouwburg. Dat was een erfenis van haar voorganger De Vries, die had verzuimd de kostenoverschrijding te melden. Szarafinski was politiek verantwoordelijk voor die fout. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de raad tegen de motie en kon ze haar loopbaan als wethouder vervolgen.

