Medewerkers SVRZ dragen hippe designerkleding

De zorg voor hulpbehoevende ouderen werd kleinschaliger en huiselijker, daarom besloot SVRZ de uniformen af te schaffen. Maar altijd werken in je eigen kleding, blijkt ook veel nadelen te hebben. Niet alle gewone kleding heeft grote zakken en de kleding slijt snel als die telkens - vanwege de hygiëne - op zestig graden moet worden gewassen.

Zeeuws schortenbont

Modedesigner Mirjam Manusama ontwierp voor SVRZ drie nieuwe tenues van spijkerstof; een vrouwenmodel en twee uniseksmodellen. Zij koos de blauwe kleur vanwege de huiselijke uitstraling. "En iedereen heeft denim in zijn kast", zegt Mirjam Manusama. "Het is huiselijk en sportief." De tenues hebben grote zakken met drukknopjes. Het vrouwenmodel heeft een randje Zeeuws schortenbont langs de zakken, voor een Zeeuws tintje.

Modedesigner Mirjam Manusama wijst naar het stukje schortenbond op de werkkleding (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Gabrielle Davits wilde per se een Zeeuwse ontwerper: "Haal elders niet, wat Zeeland biedt. Dus zijn we op zoek gegaan naar iemand uit Zeeland die in de modewereld zit." Ze is heel tevreden met het eindresultaat. "Wij wilden niet de uitstraling hebben van de oude uniformen." Voor Manusama was het een eerste grote opdracht. "Ik ben er trots op."

Van de ontwerpen zijn al meer dan tienduizend stuks kleding voor SVRZ gemaakt. Medewerkers hebben de keus om de nieuwe kleding te dragen, eigen kleding dragen mag nog steeds. Maar de ontwerpen van Manusama worden gewaardeerd, meer dan de helft van de drieduizend medewerkers draagt inmiddels de nieuwe werkkleding.

Medewerkers van SVRZ in de nieuwe werkkleding (foto: Omroep Zeeland)

Gabrielle Davits vindt het uitgeven van geld aan de nieuwe kleding verantwoord. Het ontwerp kostte zevenduizend euro, maar verder kost de kleding net zoveel als bij een gewone leverancier. "Het is altijd belangrijk om goed af te wegen, waar je je geld aan uitgeeft", zegt Davits. "Maar goed zorgen voor medewerkers vind ik heel belangrijk, want tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten. En als je alles goed organiseert en zorgt dat je niets verspilt, kan het allemaal net."