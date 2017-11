Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: lerarenstaking, designerkleding en bekervoetbal

Goedemorgen! Het is woensdag 15 november en dit is in het nieuws in Zeeland.

Leerkrachten staken voor meer loon (foto: Omroep Zeeland) Lerarenstaking 'Bestuurders, politici en ouders zouden eens een paar uur les moeten geven op alle basisscholen in Zeeland zodat de leerkrachten iets anders kunnen doen en er voor hen een werkdrukverlaging ontstaat op dat moment.' Met dit en andere ideeën lopen Zeeuwse schoolbesturen rond om niet alleen maar te gaan staken voor meer loon, maar ook met ludieke acties hun grieven kenbaar te maken. Lees ook: Nieuwe acties in onderwijs vooral ludiek Modedesigner Mirjam Manusama (foto: Omroep Zeeland) Designerkleding SVRZ Zorginstelling SVRZ was jaren geleden een van de eersten die de witte uniformen afschafte, maar nu krijgen medewerkers toch weer werkkleding. Geen saaie witte spullen dit keer, maar spijkerbroekblauwe tenues, ontworpen door de Middelburgse modedesigner Mirjam Manusama. Lees ook: Medewerkers SVRZ dragen hippe designerkleding VC Vlissingen en GOES plaatsten zich dinsdagavond, net als Terneuzen, voor de 3e ronde in de districtsbeker (foto: Paul ten Hacken) Bekervoetbal De hoofdklassers GOES en VC Vlissingen en derdeklasser Terneuzen hebben zich geplaatst voor de derde ronde van het districtsbekertoernooi. Lees ook: VC Vlissingen, GOES en Terneuzen verder in districtsbeker Zonsopkomst bij het strandje van Ouwerkerk (foto: Lennaert de Looze uit Ouwerkerk) Het weer: Het is bewolkt en het blijft bewolkt vandaag. Soms is de bewolking dik genoeg dat er een beetje motregen valt. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Die voert zachte lucht aan. Ondanks gebrek aan zon wordt het vanmiddag 12 of 13 graden.