Laatste plaats voor University College Roosevelt in keuzegids

Ingang van UCR in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Van de tien beoordeelde university colleges in Nederland mist alleen de UCR in Middelburg het predicaat 'topopleiding' in de Keuzegids Universiteiten 2018.

Een University College is een driejarige bacheloropleiding in Nederland waaraan studenten van over de hele wereld studeren. De lessen worden in het Engels gegeven. Het verschil met een 'normale' universiteit is dat je hier niet gelijk kiest voor één studierichting maar studenten stellen grotendeels hun eigen programma samen uit een breed aanbod van vakken.

Het University College Venlo is volgens de studenten het beste college van Nederland.

De keuzegids wordt samengesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). De informatie wordt gebaseerd op oordelen van studenten en gegevens van bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onderwijsdeskundigen.