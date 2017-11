Alle oorlogslachtoffers van Schouwen-Duiveland in kaart gebracht

Oorlogsmonument in Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om slachtoffers afkomstig van Schouwen-Duiveland die in of anders kort na de Tweede Wereldoorlog zijn overleden.

Alle namen

Aanleiding voor het onderzoek was het monument in Burgh-Haamstede waarvoor De Vrieze zich eerder had ingezet. Op deze plaquette staan alle namen van de slachtoffers uit dit dorp.

Bij het zich afvragen hoeveel slachtoffers op heel Schouwen-Duiveland waren gevallen, begon het onderzoek. Een dergelijke lijst bestond namelijk nog niet.

Wim de Vrieze uit Burgh-Haamstede over de totstandkoming van de lijst:

De lijst verschijnt in het jaarboek van Stad en Lande afdeling Schouwen-Duiveland. Dit jaarboek wordt vrijdag 24 november tijdens de najaarsledenvergadering gepresenteerd.

