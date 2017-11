Met deze tweedehands bouwmaterialen verbouwt Emergis een kliniek

Taco Tuinhof van Rothuizen Architecten bouwde acht jaar geleden voor Emergis al de energieneutrale school Odyzee op het terrein. Bij de verbouwing van de kinderkliniek wilde Emergis een stap verder gaan: circulair bouwen. Dat betekent bouwen met zo veel mogelijk hergebruikte materialen.

Voor de architect is deze manier van ontwerpen compleet nieuw, maar een leuke uitdaging: "Ik heb mij er inmiddels flink in verdiept. Het is bijzonder om te tekenen met materialen die je beschikbaar hebt. Zo draai je het om. Ik teken normaal eerst en maak dan een materiaallijst. Nu heb materialen liggen en daarmee kijk ik wat ik kan doen."

Het inmiddels gesloopte districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Veertig procent van het Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen ligt nu in de loods in Middelburg. Niet alles daarvan wordt gebruikt voor de verbouwing. Zo blijven er kozijnen over, die later een nieuwe bestemming krijgen. Voor hoeveel procent het nieuwe gebouw straks uit tweedehands materialen bestaat is vooraf moeilijk te zeggen. "We kijken constant of de plannen ook in de praktijk werken", vertelt Tuinhof.

Sociaal duurzaam

Emergis bouwt de kinderkliniek duurzaam. Die duurzaamheid zit ook in de voorbereidingen. Medewerkers van het werk-leerbedrijf van de geestelijke gezondheidsinstelling zorgen ervoor dat de materialen uit het Rijkswaterstaatkantoor straks geschikt zijn voor hergebruik.

Op dit moment zijn de mannen van het leer-werkbedrijf bezig met het verwerken van de singels van het Rijkswaterstaatkantoor. Dat was de houten bekleding van de gevel. Die houten stukjes zijn bij de bouw van het RWS-kantoor verzaagd uit meerpalen uit Breskens en worden straks ook weer gebruikt als gevelbekleding.

De bouw van het kliniek begint in het voorjaar en zal naar verwachting begin 2019 klaar zijn.