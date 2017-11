In het weekend naar school; het kan straks in Vlissingen

De Ravensteinschool is gevestigd in de brede school De Combinatie in het Middelgebied in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

De weekendschool is bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van De Ravenstein. De weekendschool biedt geen 'gewone' lessen, maar gastlessen van ondernemers die de kinderen iets proberen te vertellen over hun werk. Ook kunnen ze de kinderen meenemen op excursie, zoals naar hun eigen werkplek. "Die ondernemers kunnen variëren van een slager tot een advocaat", zegt wethouder Josephine Elliott (D66).

Weekendschool

De basisschool De Ravenstein ligt middenin het Middengebied in Vlissingen. Dat deel van de stad wordt ook wel omschreven als een achterstandsgebied; het telt veel inwoners met een laag inkomen. "Door deze weekendschool willen we kinderen laten kennismaken met beroepen waar ze in het dagelijks leven misschien niet vaak mee te maken hebben. We willen ze laten zien wat er allemaal in de wereld te koop is", aldus Elliott.

De wethouder benadrukt dat deelname aan de weekendschool niet verplicht is. "We schatten in dat er veel enthousiaste reacties van de kinderen komen, want ook de zomerschool op De Ravenstein wordt al jaren druk bezocht."

30.000 euro

Het project is een initiatief van de onderwijsorganisatie IMCBasis. Naast De Ravenstein en de gemeente Vlissingen hebben ook scheepsbouwer Damen in Vlissingen en de Lions Club Vlissingen zich aangemeld om mee te doen. De gemeente Vlissingen geeft 30.000 euro subsidie voor een periode van twee jaar.

