Mark Rutte zegt het, Ina van Kan doet het...

Een plan om hulpbehoevende ouderen in het eigen dorp te laten wonen. "Het wordt een kleinschalig zorgcomplex voor zes mensen, vlakbij of tegen het dorpshuis 't Zuudènde aan gebouwd."

Dorpshuis

Het dorpshuis 't Zuudende speelt een belangrijke rol bij het project. Het heeft een professionele keuken waar maaltijden voor de bewoners gekookt kunnen worden. Ook is er een ruimte waar bewoners overdag kunnen verblijven en waar allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarnaast is er ook een ruimte voor eerste- en tweede lijnszorg.

Inwoners Kerkwerve zijn enthousiast over zorgproject (foto: Dorpshuis 't Zuudende)

Enquête

Van Kan heeft door middel van een enquête eerst onderzocht hoe groot de belangstelling voor een zorgcomplex is. "De enquête is door bijna 200 inwoners ingevuld en wat blijkt? Zo'n 70 procent van de ouderen wil in het dorp blijven en wil indien nodig in een zorgwoning gaan wonen. Er is dus genoeg draagvlak in het dorp."

Ik zag dat een aantal ouderen, die niet meer voor zichzelf konden zorgen en verplicht naar een verzorgingstehuis moesten, erg verdrietig waren, omdat ze hun dorp moesten verlaten." Ina van Kan, initiatiefneemster

Zeeuwland

Vervolgens heeft ze contact gezocht met woningcorporatie Zeeuwland. Directeur Marco van der Wel is erg enthousiast over het initiatief. "Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om organisaties te overtuigen wanneer je een idee hebt. Maar gelukkig zijn er in 't verleden ook initiatieven geweest, waarbij ouders specifieke zorg voor hun kinderen hebben gerealiseerd. Dus ik geef dit ook een zeer goede kans van slagen."

Gezamenlijk eten is een onderdeel van het zorgproject (foto: Zorgenwelzijn)

Eilandzorg

Arie Pinxsteren, directeur van zorginstelling Eilandzorg is positief over het zorgcomplex in Kerkwerve en wil graag meewerken: "Ik was meteen erg onder de indruk van haar enthousiasme. Wij denken met onze kennis op het gebied van zorg en welzijn een bijdrage kunnen leveren aan alle vrijwilligers die bij het project betrokken zijn en de bewoners."

Vrijwilligers

Daarnaast heeft het project alleen een kans van slagen door de inzet van vrijwilligers. Van Kan hoopt op een aantal inwoners van Kerkwerve die bijvoorbeeld zo nu en dan de maaltijd willen bereiden. Of die willen helpen bij het schoonhouden van het dorpshuis. "Er zijn op het dorp al een aantal mantelzorgers actief, dus ik ga ervan uit dat het geen probleem wordt om vrijwilligers te vinden die de handen uit de mouwen willen steken."

Eenzaamheid is voor ouderen een reden om zich aan te melden voor het zorgproject (foto: Verpleegcollectief)

Dialoog

Nu de eerste gesprekken met onder meer Zeeuwland, Eilandzorg en de gemeente achter de rug zijn, is de volgende stap een dialoog tussen de verschillende partijen. Deze bijeenkomst vindt over een aantal weken plaats. Van Kan hoopt dat ze daarna kan beginnen met het zoeken naar vrijwilligers die het project willen ondersteunen. "En ik hoop dat over een jaar of twee de woningen uiteindelijk klaar zijn, zodat potentiële bewoners zich kunnen aanmelden en het kleinschalig zorgproject daadwerkelijk van start kan gaan."