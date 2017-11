Deel dit artikel:











Kerktoren 's-Heer Hendrikskinderen krijgt haan weer terug

De kerktoren in 's-Heer Hendrikskinderen krijgt volgende week z'n haan en kruis terug. Daarmee komt een einde aan de restauratie van de toren in zicht, meldt de gemeente Goes.

De kerk in 's-Heer Hendrikskinderen (foto: Omroep Zeeland) Wethouder Loes Meeuwisse zal dinsdag 21 november de haan en het kruis terugplaatsen. Dat gebeurt rond 11.30 uur. De haan en het kruis, de haan en bol zijn opnieuw verguld. Bij de restauratie is onder meer loszittend voegwerk vervangen en zijn stenen weer vastgemaakt. De gemeente verwacht dat de restauratie nog voor de kerstdagen helemaal is afgerond.