Alle Vlaamse aandeelhouders akkoord met havenfusie

(foto: Omroep Zeeland)

De plannen voor de fusie zijn door de provincieraad unaniem goedgekeurd. "De provincie gelooft sterk in de voordelen en opportuniteiten van grensoverschrijdende samenwerking", zegt de Vlaamse gedeputeerde Martine Verhoeve. "Jarenlange ervaring leert dat één plus één dikwijls meer is dan twee."

Vennootschap

Met de goedkeuring wordt de Provincie Oost-Vlaanderen onderdeel van de nieuwe Europese vennootschap die als holding boven de beide havenbedrijven wordt opgericht.

In Zeeland zijn de gemeenten Borsele en Terneuzen al akkoord gegaan. Alleen Vlissingen en de provincie Zeeland moeten nog instemmen.

