Zes vragen over nieuw bouwen met tweedehands materiaal

Vastgoeddirecteur Dorine Peters van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Zes vragen over de circulaire verbouwing van de kinderkliniek aan vastgoeddirecteur Dorine Peters:

Waarom moet de kinderkliniek gerenoveerd worden?

"We moeten afbouwen in het aantal bedden. Dat betekent dat we teruggaan van 42 bedden naar 24 tot 28 bedden. Op het terrein zit de jeugdzorg verspreid over vijf locaties op het terrein, die gaan we nu ook centreren. Verder is het gebouw in 1983 geopend en nu dus flink gedateerd en toe aan een opknapbeurt."

Waarom wordt de kinderkliniek op jullie terrein volledig verbouwd met tweedehands materialen?

"We bouwen niet helemaal met hergebruikte materialen. We doen dat wel zo maximaal mogelijk. We slopen een deel van de oude kliniek. Wat we daarvan nieuw aanbouwen, proberen we dan zo veel mogelijk neer te zetten met al eerder gebruikte bouwmaterialen."

"Wij zijn al een aantal jaar bezig met duurzaamheid en energiebesparing. In 2011 is de Odyzeeschool opgeleverd, een energieneutrale school. De kwaliteit van het gebouw, de akoestiek, het klimaat en de uitstraling zijn perfect. Daarom wilden we nu een stap verder gaan en dat kan doordat Rijkswaterstaat het gebouw gedoneerd heeft."

Bouwen jullie nu circulair vanuit een duurzaam gedachtegoed, of is het ook goedkoper?

"Die vraag krijg ik vaker. We hopen te bewijzen dat we het tegen een zelfde prijs kunnen bouwen. We hebben het zodanig in elkaar gezet dat we ons zeker aan het budget houden dat staat voor de bouw en daarmee hopen we zo ver mogelijk te komen met het hergebruiken van materialen."

Circulair bouwen is gebaseerd op de circulaire economie. Dat wil zeggen: het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig opnieuw gebruikt kunnen worden.

Onderdelen van het oude RWS-kantoor liggen bij het werk-leerbedrijf in Middelburg. Waarom daar?

"Als we het hebben over duurzaamheid, dan zijn we hier bezig met sociale duurzaamheid. Het was een fantastisch idee van mijn collega Hans Geerse om de materialen over te brengen naar Middelburg. Daar huren we nu een extra loods, omdat het kantoor al gesloopt moest worden. Hij bedacht dat het werk-leerbedrijf dan de materialen kon bewerken, zodat ze straks weer klaar zijn voor gebruik. Zo houden we ons eigen bedrijf aan het werk."

De provincie Zeeland en ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland ondersteunen jullie, waarmee?

"Impuls Zeeland en de provincie hebben samen met ons verschillende partijen bij elkaar gebracht om de kennis die wordt opgedaan bij het circulair bouwen, te delen. De provincie Zeeland heeft ook subsidie gegeven, samen met de Rabobank. Maar zo is er ook een installateur bij betrokken en helpt een advocatenkantoor met de nieuwe contractvormen die deze vorm van bouwen met zich mee brengt. Zonder die ondersteuning was het niet mogelijk geweest om onze wens in vervulling te laten gaan. Aanstaande donderdag komen alle partijen ook samen bij het werk-leerbedrijf in Middelburg om een update te geven hoe ver we zijn."

Waar loop je allemaal tegenaan bij zo'n nieuw project?

"Het begint al met een sloopbedrijf vinden dat zo netjes mogelijk sloopt. Je kunt natuurlijk niet met de sloopkogel erin, als je delen wilt hergebruiken. Verder zijn we ook tegen wijzigingen in bouwbesluiten aangelopen. Zo hoefden de deuren maar 2,10 meter te zijn in de bouwtijd van het Rijkswaterstaatkantoor, nu ligt die eis op 2,30 meter. Verder moet je ook een goede architect vinden, die bereid moet zijn om met de restjes uit de koelkast een ontwerp te maken."

