'Omstreden Belgische kerncentrales mogelijk langer open'

De kerncentrale van Doel, gezien vanuit de polders bij Hulst (foto: Otto Vosveld)

België had gepland om in 2025 de zeven kernreactoren te sluiten. Volgens Elia lukt dat niet als de regering niet meteen begint met het opvangen van de stroomcapaciteit die dan wegvalt.

Elia stelt dat de regering het gat kan opvangen door minstens negen nieuwe elektriciteitscentrales op gas laat bijbouwen. Het opvangen van het stroomtekort met zonne- of windenergie zou niet mogelijk zijn. Die bronnen leveren namelijk minder stroom zodra er te weinig wind of zon is.

Investering niet waard

De kans dat België de komende tijd genoeg van dit soort centrales bijbouwt is klein, zegt Elia. De gasprijs ligt te hoog om de investeringen weer terug te verdienen door de lage elektriciteitsprijzen.

Een aantal reactoren van Thiange en Doel die daarom mogelijk open moeten blijven, zijn omstreden. Ze kwamen in opspraak vanwege haarscheurtjes in de reactorwanden. Ook vallen de reactoren regelmatig uit vanwege storingen.

