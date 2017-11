Inbrekers laten Zeeland links liggen

Steeds minder inbraken in Zeeland (foto: foto Opsporing Verzocht)

In zes jaar tijd daalde het aantal inbraken in de hele provincie van maximaal 1.112 inbraken in 2013 naar 443 afgelopen jaar. Daarbij is een verschuiving te zien van de meeste inbraken per regio in Zeeland. Was eerst de regio Walcheren koploper, nu wordt in de Oosterschelderegio het meeste ingebroken.

Alerter

De terugloop van het aantal inbraken is volgens de politie te danken aan het feit dat zowel de bewoners als de gemeenten alerter zijn geworden. De gemeenten houden samen met de politie zogenaamde witte voetjes-acties, waarbij de bewoners in een buurt tips krijgen om een inbraak te voorkomen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de voorkant goed beveiligd is bij huizen, maar het nog wel eens voorkomt dat de achterkant slecht beveiligd is. Wijkagenten zijn steeds beter ingevoerd in een wijk en burgers zijn alerter geworden door bijvoorbeeld het gebruik van social media en een buurtWhatsApp.

De veiligste gemeente van Zeeland is Borsele. Daar werd 16 keer ingebroken. In Terneuzen wordt het meeste ingebroken (66 keer), maar daar loopt het aantal inbraken sterk terug, in 2016 nog 103 inbraken.

Grafiek

De ontwikkeling sinds 2012. De Oosterschelderegio bevat alle gemeenten aan de Oosterschelde, plus Borsele.

