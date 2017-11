Atoomagentschap tevreden over verbeteringen kerncentrale Borssele

(foto: Omroep Zeeland)

Het wereldwijde IAEA-onderzoek werd opgezet na de ramp in het Japanse Fukushima. In 2014 bezocht een Operational Safety Review Team (OSART) van het IAEA de kerncentrale Borssele. Het onderzoek vond plaats op uitnodiging van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Drie onderzoeksgebieden

Tijdens deze inspectie heeft OSART feiten verzameld op drie onderzoeksgebieden: operationele veiligheid, management op ondernemingsniveau en veiligheidscultuur. Medewerkers werden geïnterviewd, documenten beoordeeld, werkwijzen geobserveerd en ook de staat van de installatie werd gecontroleerd.

De bevindingen werden afgezet tegen de IAEA veiligheidsstandaarden. Dat leidde tot 22 op te volgen aanbevelingen en acht suggesties voor verdere verbetering. Het gaat onder meer om de noodstroomvoorziening, de kerncentrale moet nog langer dan de huidige twee weken zonder stroom kunnen.

Menselijke fouten

Ook moesten er maatregelen worden genomen om in noodgevallen het water in de opslag van splijtstofstaven op peil te kunnen houden. En er is een programma ingevoerd dat het aantal menselijke fouten moet terugdringen

Splijtstofstaven in kerncentrale Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Eind 2016 vond op de verbeterpunten bij operationele veiligheid een tussenbeoordeling plaats, begin november 2017 vond de totale eindbeoordeling plaats. Alle aanbevelingen en op één na alle suggesties bleken met goed resultaat te zijn afgerond.

Eén suggestie voor een verdere verbetering staat nog open. OSART constateert ook hier dat deze goed is opgepakt. De verbetering van dat ene punt wordt in 2018 verder afgerond. Als EPZ deze lijn vasthoudt, kan de kerncentrale volgens het IAEA tot 2034 veilig stroom blijven produceren.

Deadline

Kort na de inspectie waren er zorgen over of de beheerder van de kerncentrale EPZ de deadline van eind 2017 zou gaan halen voor meerdere aanpassingen. Het ging daarbij om de bouw van een nieuw crisiscentrum en een opslagruimte voor mobiele hulpmiddelen die vertraging hebben opgelopen. Die vertraging werd later ingehaald, dus heeft de EPZ alsnog de deadline voor die onderdelen gehaald.

