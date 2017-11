Tweede Zeeuwse vondelingenkamer opent in Goes

Interieur van vondelingenkamer in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De kamer, die beschikt over een eigen ingang en huiselijk is ingericht, wordt op 14 december geopend. Het ziekenhuis heeft 24 uur per dag een team klaarstaan dat medische zorg en andere hulp kan bieden. Landelijk is het ADRZ het derde ziekenhuis dat ruimte biedt aan een Beschermde Wiegkamer. Daarnaast is Zeeland de enige provincie waar twee vondelingenkamers te vinden zijn van de stichting.

De eerste vondelingenkamer in onze provincie werd in 2015 geopend aan het Karel Doormanplein 15 in Middelburg. Ook daar kunnen moeders anoniem hun baby achterlaten. Een medewerker van het ADRZ liet vorig jaar tegenover Omroep Zeeland weten dat één vondelingenkamer in Zeeland "veel te weinig is". De vondelingenkamer in Middelburg was de vierde kamer in Nederland.

Strafbaar

De eerste opende in Papendrecht. Later kwam daar Groningen en Oudenbosch bij. Inmiddels zijn er ook vondelingenkamers van Stichting Beschermde Wieg in Rotterdam, Zwolle Den Haag en is er ook een mobiele kamer. In Nederland werd vorig jaar voor het eerste gebruikgemaakt van een vondelingenkamer. Dat was in Groningen.

Jaarlijks worden er in Nederland één tot twee baby's te vondeling gelegd, zo blijkt uit Het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDDA). Het is in Nederland strafbaar om een kind te vondeling te leggen: er staat een maximale celstraf op van 4,5 jaar of een geldboete. Dat komt omdat kinderen het recht hebben om hun achtergrond te kennen.

