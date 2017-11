Sinterklaas in Zeeland: de intochten op een rij

Hij komt, hij komt, die lieve, goede Sint! De komende dagen komt Sinterklaas op verschillende plekken in Zeeland aan. Weet je nog niet waar je gaat kijken? Wij hebben de intochten in Zeeland voor je op een rij gezet.

Intochten Sinterklaas Zeeland

Plaats Datum Tijd Aardenburg zaterdag 18 november 14.00 uur Arnemuiden zaterdag 25 november 13.00 uur Axel zaterdag 25 november 11.30 uur Biervliet zaterdag 25 november 14.00 uur Breskens zaterdag 18 november 14.00 uur Bruinisse zaterdag 18 november 13.30 uur Burgh-Haamstede zaterdag 25 november Colijnsplaat zaterdag 18 november 14.00 uur Domburg zaterdag 25 november 14.00 uur Dreischor zaterdag 25 november 10.00 uur Goes zaterdag 18 november 13.00 uur Groede zaterdag 25 november 14.00 uur Hansweert zaterdag 18 november 15.00 uur Hulst zondag 19 november 14.00 uur Hoek zaterdag 18 november 14.00 uur Heinkenszand zaterdag 18 november 14.30 uur IJzendijke zaterdag 25 november 9.30 uur Kapelle zaterdag 25 november 13.00 uur Kamperland zaterdag 2 december 13.00 uur Koudekerke zaterdag 18 november 13.30 uur Middelburg zaterdag 18 november 13.30 uur Noordwelle zaterdag 25 november 10.45 uur Oostburg zaterdag 18 november 14.00 uur Oud-Vossemeer zaterdag 18 november 14.00 uur Ouwerkerk vrijdag 24 november 15.30 uur Oost-Souburg zaterdag 25 november 11.30 uur Ovezande zondag 26 november

Renesse zaterdag 25 november 13.00 uur Sas van Gent zaterdag 18 november 14.00 uur Scherpenisse zaterdag 25 november 14.00 uur Sluis zaterdag 18 november 14.00 uur Sluiskil zondag 19 november 14.00 uur Terneuzen zaterdag 18 november 14.00 uur Tholen zaterdag 18 november 13.30 uur Veere dinsdag 5 december 9.00 uur Vlissingen zaterdag 18 november 11.45 uur Vrouwenpolder zaterdag 25 november 15.00 uur Waarde zaterdag 18 november 9.30 uur Westkapelle zaterdag 18 november 13.30 uur Westdorpe zondag 26 november 14.30 uur Yerseke zaterdag 18 november 13.00 uur Zierikzee zaterdag 18 november 13.30 uur Zoutelande zaterdag 25 november 11.00 uur

Alvast in de stemming komen? Zo was de intocht van Sinterklaas vorig jaar in Middelburg.

Mis je nog een intocht van de Sint en zijn Pieten in het overzicht of heb je een aanpassing? Reageer dan onder dit bericht of stuur een app naar Omroep Zeeland: 06-53 28 98 68.